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Концерт двух суперзвезд. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Месси и Мбаппе растоптали провансальцев

Концерт двух суперзвезд. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

"Марсель" недавно выбил "ПСЖ" из Кубка Франции, и сегодня парижане ему отомстили, буквально растоптав команду Игора Тудора на "Велодроме".

Все результативные действия "ПСЖ" на счету его лидеров - у Месси гол и два ассиста, у Мбаппе ассист и два гола. Наш Руслан Малиновский отбегал 81 минуту, но помочь "Марселю" не смог.

25-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Мбаппе, 25, 59, Месси, 29

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В статье: Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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