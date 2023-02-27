Концерт двух суперзвезд. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
Месси и Мбаппе растоптали провансальцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"Марсель" недавно выбил "ПСЖ" из Кубка Франции, и сегодня парижане ему отомстили, буквально растоптав команду Игора Тудора на "Велодроме".
Все результативные действия "ПСЖ" на счету его лидеров - у Месси гол и два ассиста, у Мбаппе ассист и два гола. Наш Руслан Малиновский отбегал 81 минуту, но помочь "Марселю" не смог.
25-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"
"Марсель" - "ПСЖ" - 0:3
Голы: Мбаппе, 25, 59, Месси, 29
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