Концерт двух суперзвезд. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

"Марсель" недавно выбил "ПСЖ" из Кубка Франции, и сегодня парижане ему отомстили, буквально растоптав команду Игора Тудора на "Велодроме".

Все результативные действия "ПСЖ" на счету его лидеров - у Месси гол и два ассиста, у Мбаппе ассист и два гола. Наш Руслан Малиновский отбегал 81 минуту, но помочь "Марселю" не смог.

25-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Мбаппе, 25, 59, Месси, 29