Смотрим Малиновского. Смотреть онлайн, Live, прямая видеотрансляция матча Кубка Франции Марсель - Аннеси
Прямая видеотрансляция матча
instagram.com/olympiquedemarseille
Сегодня, 1 марта, во Франции проходят матчи четвертьфинала национального Кубка. В одном из них "
В стартовом составе провансальцев нашлось место для полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
Поединок начнется в 22:00.
Прямая видеотрансляция матча – на нашем сайте чуть ниже.
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