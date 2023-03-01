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Смотрим Малиновского. Смотреть онлайн, Live, прямая видеотрансляция матча Кубка Франции Марсель - Аннеси

Видео
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Прямая видеотрансляция матча

Смотрим Малиновского. Смотреть онлайн, Live, прямая видеотрансляция матча Кубка Франции Марсель - Аннеси

instagram.com/olympiquedemarseille

Новина українською

Сегодня, 1 марта, во Франции проходят матчи четвертьфинала национального Кубка. В одном из них "Марсель" принимает представителя Лиги 2 "Аннеси".

В стартовом составе провансальцев нашлось место для полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Поединок начнется в 22:00.

Прямая видеотрансляция матча – на нашем сайте чуть ниже.

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В статье: Марсель
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