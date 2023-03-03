Великая каталонская стена. Реал - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

"Барселона" без Педри, Дембеле и Левандовского сенсационно одолела "Реал" на его поле, играя в совершенно несвойственный себе футбол. Местами казалось, что Хави украл "конспекты" у Диего Симеоне.

Жесткая оборона, минимум контроля; редкие, но острые контратаки - вот что принесло "Барсе" результат. Ну, а Мадрид разочаровал - очень слабая игра от чемпиона, причем во всех линиях.

1/2 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Милитао, 26 (автогол)