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Великая каталонская стена. Реал - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Класико прошло по неожиданному сценарию

Великая каталонская стена. Реал - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Барселона" без Педри, Дембеле и Левандовского сенсационно одолела "Реал" на его поле, играя в совершенно несвойственный себе футбол. Местами казалось, что Хави украл "конспекты" у Диего Симеоне.

Жесткая оборона, минимум контроля; редкие, но острые контратаки - вот что принесло "Барсе" результат. Ну, а Мадрид разочаровал - очень слабая игра от чемпиона, причем во всех линиях.

1/2 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Милитао, 26 (автогол)

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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