Шоу без обороны и третий ассист Цыганкова. Хетафе - Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" начисто провалила первый тайм, пропустив три гола после простых и очень грубых ошибок у своих ворот, после чего уже не сумела отыграться.

Наш Виктор Цыганков впервые после переезда в Испанию провел полный матч и отметился уже третьей голевой передачей в Ла Лиге - на сей раз, прострел украинца нашел ногу Кастельяноса. Адаптация проходит отлично.

24-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Жирона" - 3:2

Голы: Унал, 2, 14 (с пенальти), Майораль, 43 - Кастельянос, 54, Гутьеррес, 80