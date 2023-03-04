Шоу без обороны и третий ассист Цыганкова. Хетафе - Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча
Зрелищный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Жирона" начисто провалила первый тайм, пропустив три гола после простых и очень грубых ошибок у своих ворот, после чего уже не сумела отыграться.
Наш Виктор Цыганков впервые после переезда в Испанию провел полный матч и отметился уже третьей голевой передачей в Ла Лиге - на сей раз, прострел украинца нашел ногу Кастельяноса. Адаптация проходит отлично.
24-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Жирона" - 3:2
Голы: Унал, 2, 14 (с пенальти), Майораль, 43 - Кастельянос, 54, Гутьеррес, 80
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