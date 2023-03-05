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Поиздевались. Атлетико - Севилья 6:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Крупнейшая победа "Матрасников" в сезоне

Поиздевались. Атлетико - Севилья 6:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Вылет из еврокубков помог "Атлетико" набрать форму - он побежал вперед так, что не узнать. А вот "Севилья" наоборот пробивает все новое дно.

Сегодня даже борьбы не получилось - "Нервион" проиграл все, что только можно, безропотно наблюдая за тем, как Гризманн, Депай и Мората показывают свое мастерство. Так нельзя играть! И неслучайно "Севилье" в этом сезоне реально грозит вылет.

24-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 6:1

Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 - Эн-Несири, 39

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В статье: Атлетико (Мадрид) Севилья
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