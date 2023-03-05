Поиздевались. Атлетико - Севилья 6:1. Видео голов и обзор матча
Крупнейшая победа "Матрасников" в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Вылет из еврокубков помог "Атлетико" набрать форму - он побежал вперед так, что не узнать. А вот "Севилья" наоборот пробивает все новое дно.
Сегодня даже борьбы не получилось - "Нервион" проиграл все, что только можно, безропотно наблюдая за тем, как Гризманн, Депай и Мората показывают свое мастерство. Так нельзя играть! И неслучайно "Севилье" в этом сезоне реально грозит вылет.
24-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Севилья" - 6:1
Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 - Эн-Несири, 39
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