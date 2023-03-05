Выстрадали. Барселона - Валенсия 1:0. Видео гола и обзор матча
Пришлось играть вдесятером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" без Педри, Гави, Дембеле и Левандовского показала низкого качества футбол, однако даже в таком состоянии переиграла "Валенсию", которая идет в зоне вылета.
"Летучим мышам" не помогли даже незабитый Ферраном пенальти и удаление Рональда Араухо в середине второго тайма - настолько они нынче слабые. Ну, а для Хави 1:0 - уже стали визитной карточкой в Ла Лиге.
24-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Валенсия" - 1:0
Гол: Рафинья, 16
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