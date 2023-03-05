Выстрадали. Барселона - Валенсия 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барселона" без Педри, Гави, Дембеле и Левандовского показала низкого качества футбол, однако даже в таком состоянии переиграла "Валенсию", которая идет в зоне вылета.

"Летучим мышам" не помогли даже незабитый Ферраном пенальти и удаление Рональда Араухо в середине второго тайма - настолько они нынче слабые. Ну, а для Хави 1:0 - уже стали визитной карточкой в Ла Лиге.

24-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Рафинья, 16