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Выстрадали. Барселона - Валенсия 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Пришлось играть вдесятером

Выстрадали. Барселона - Валенсия 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Барселона" без Педри, Гави, Дембеле и Левандовского показала низкого качества футбол, однако даже в таком состоянии переиграла "Валенсию", которая идет в зоне вылета.

"Летучим мышам" не помогли даже незабитый Ферраном пенальти и удаление Рональда Араухо в середине второго тайма - настолько они нынче слабые. Ну, а для Хави 1:0 - уже стали визитной карточкой в Ла Лиге.

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"Барселона" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Рафинья, 16

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В статье: Барселона Валенсия
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