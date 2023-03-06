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ВАР против Мадрида. Бетис - Реал 0:0. Видео лучших моментов матча

Видео
(1 голосов)

Опасная потеря очков

ВАР против Мадрида. Бетис - Реал 0:0. Видео лучших моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" отпускает "Барсу" уже на 9 очков в Ла Лиге, не сумев победить на поле "Бетиса".

Уже на 12-й минуте Карим Бензема забил гол и даже успел его отпраздновать, но ВАР все отменил. Почему не забили еще? Главная видимая причина - усталость. После изнурительного Класико Мадрид не дал нужного темпа.

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"Бетис" - "Реал Мадрид" - 0:0

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В статье: Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2023 в 00:19
VAR за справедливость, по крайней мере так должно быть.
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