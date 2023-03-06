ВАР против Мадрида. Бетис - Реал 0:0. Видео лучших моментов матча

"Реал" отпускает "Барсу" уже на 9 очков в Ла Лиге, не сумев победить на поле "Бетиса".

Уже на 12-й минуте Карим Бензема забил гол и даже успел его отпраздновать, но ВАР все отменил. Почему не забили еще? Главная видимая причина - усталость. После изнурительного Класико Мадрид не дал нужного темпа.

24-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Мадрид" - 0:0