Все в атаку! Спортинг - Арсенал 2:2. Видео голов и обзор матча

Достаточно неожиданно 4-я команда Примейры на равных отыграла против лидера АПЛ. И как отыграла! Весь матч команды обменивались интересными моментами, ударами; о защите мало кто вспоминал.

Наш Александр Зинченко отбегал 63 минуты и все время был в эпицентре событий - может, поэтому его и убрали, а то украинец уже был на карточке.

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1/8 финала Лиги Европы. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Спортинг" - "Арсенал" - 2:2

Голы: Иньясиу, 34, Паулиньо, 55 - Салиба, 22, Морита, 62 (автогол)