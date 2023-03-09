Все в атаку! Спортинг - Арсенал 2:2. Видео голов и обзор матча
Команды 90 минут обменивались атаками
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joao Rico/DeFodi Images
Достаточно неожиданно 4-я команда Примейры на равных отыграла против лидера АПЛ. И как отыграла! Весь матч команды обменивались интересными моментами, ударами; о защите мало кто вспоминал.
Наш Александр Зинченко отбегал 63 минуты и все время был в эпицентре событий - может, поэтому его и убрали, а то украинец уже был на карточке.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
1/8 финала Лиги Европы. Лиссабон. "Жозе Алваладе"
"Спортинг" - "Арсенал" - 2:2
Голы: Иньясиу, 34, Паулиньо, 55 - Салиба, 22, Морита, 62 (автогол)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- В Минобороны РФ сегодняшний обстрел Украины назвали "ударом возмездия" за Брянскую область
- В Москве раздался сигнал воздушной тревоги
- Пощекотали нервы. ПСЖ - Нант 4:2. Видео голов и обзор матча
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн