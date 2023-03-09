  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Все в атаку! Спортинг - Арсенал 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Все в атаку! Спортинг - Арсенал 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(2 голосов)

Команды 90 минут обменивались атаками

Все в атаку! Спортинг - Арсенал 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joao Rico/DeFodi Images

Новина українською

Достаточно неожиданно 4-я команда Примейры на равных отыграла против лидера АПЛ. И как отыграла! Весь матч команды обменивались интересными моментами, ударами; о защите мало кто вспоминал.

Наш Александр Зинченко отбегал 63 минуты и все время был в эпицентре событий - может, поэтому его и убрали, а то украинец уже был на карточке.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

1/8 финала Лиги Европы. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Спортинг" - "Арсенал" - 2:2

Голы: Иньясиу, 34, Паулиньо, 55 - Салиба, 22, Морита, 62 (автогол)

По теме
yellow-arrow
Веселый союз. Видео голов и обзор матча Лиги Европы Унион - Юнион 3:3
yellow-arrow
Спортинг - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Месси и Мбаппе незаметны. Бавария - Пари Сен-Жермен 2:0. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде