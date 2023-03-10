0:7 уже забыты. МЮ - Бетис 4:1. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" быстро отошел после 0:7 от "Ливерпуля" и тем же составом не оставил "Бетису" малейших шансов.

Испанцы сопротивлялись ровно тайм, а дальше их смяли. Ресурсов у Мануэля Пеллегрини осталось слишком мало, вот он и поберег лидеров на Ла Лигу. Тем временем "МЮ" явно нацелился на ЛЕ - после разгрома он одной ногой в четвертьфинале.

1/8 финала Лиги Европы. Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Бетис" - 4:1

Голы: Рашфорд, 6, Антони, 52, Бруну Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 - Айосе Перес, 32