0:7 уже забыты. МЮ - Бетис 4:1. Видео голов и обзор матча
Красивая и очень легкая победа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Callis/Eurasia Sport Images
"Манчестер Юнайтед" быстро отошел после 0:7 от "Ливерпуля" и тем же составом не оставил "Бетису" малейших шансов.
Испанцы сопротивлялись ровно тайм, а дальше их смяли. Ресурсов у Мануэля Пеллегрини осталось слишком мало, вот он и поберег лидеров на Ла Лигу. Тем временем "МЮ" явно нацелился на ЛЕ - после разгрома он одной ногой в четвертьфинале.
1/8 финала Лиги Европы. Манчестер. "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" - "Бетис" - 4:1
Голы: Рашфорд, 6, Антони, 52, Бруну Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 - Айосе Перес, 32
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