Мини-кризис позади. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Реал" не выиграл три кряду поединка, что спровоцировало разговоры о мини-кризисе в лагере "Сливочных", но неделя отдыха, кажется, исцелила команду Карло Анчелотти. Сегодня она снова выглядела мощно.
"Эспаньол" забил первым, но дальше на поле был только Мадрид. Если к "Ливерпулю" врачи еще и Бензема на ноги поставят, англичанам будет совсем сложно.
25-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 3:1
Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Париматч выступил с официальной позицией по решению СНБО об ограничительных мерах против компании
- Удачный матч Коваленко против Интера, признание Зинченко в Арсенале. Главные новости за 10 марта
- Ракицкий даже не рассматривался. В УЕФА назвали гол недели в Лиге Европы - ВИДЕО
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
87000 грн
2Играть
300 грн
freebet
3Играть
4500 грн