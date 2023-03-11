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Мини-кризис позади. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Уверенная победа

Мини-кризис позади. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

"Реал" не выиграл три кряду поединка, что спровоцировало разговоры о мини-кризисе в лагере "Сливочных", но неделя отдыха, кажется, исцелила команду Карло Анчелотти. Сегодня она снова выглядела мощно.

"Эспаньол" забил первым, но дальше на поле был только Мадрид. Если к "Ливерпулю" врачи еще и Бензема на ноги поставят, англичанам будет совсем сложно.

25-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8

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В статье: Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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