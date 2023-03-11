Мини-кризис позади. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" не выиграл три кряду поединка, что спровоцировало разговоры о мини-кризисе в лагере "Сливочных", но неделя отдыха, кажется, исцелила команду Карло Анчелотти. Сегодня она снова выглядела мощно.

"Эспаньол" забил первым, но дальше на поле был только Мадрид. Если к "Ливерпулю" врачи еще и Бензема на ноги поставят, англичанам будет совсем сложно.

25-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8