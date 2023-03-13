Были ВАРианты. Атлетик - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Каталонцы победили благодаря тер Штегену и ВАР
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барса" вторую неделю кряду не показала чемпионской игры, но победила 1:0. На сей раз ключом к ее успеху стали выдающаяся игра Марка-Андре тер Штегена, плохая реализация моментов у "Атлетика", а еще ВАР.
Когда на 87-й минуте Иньяки Уильямс таки забил "Барсе", гол отменили, увидев на повторе касание мяча рукой от Муньяина. По делу? Сложно сказать, но +9 от "Реала" сохранены.
25-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"
"Атлетик" - "Барселона" - 0:1
Гол: Рафинья, 45+1
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