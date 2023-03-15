Haaland's song. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Манчестер Сити с хоккейным счетом просто уничтожил РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После ничьей в Германии (1:1) Сити поиздевался над немцами со счетом 7:0.
5 голов забил Холанд, еще два добавили Гюндоган и Де Брюйне.
Как все это было, смотрите в нашем видеообзоре.
(первый матч 1:1)
Голы: Холанд 22, Холанд 24, Холанд 45+2, Гюндоган 49, Холанд 54, Холанд 57, Де Брюйне 90+2
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