Манчестер Сити с хоккейным счетом просто уничтожил РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ничьей в Германии (1:1) Сити поиздевался над немцами со счетом 7:0.

5 голов забил Холанд, еще два добавили Гюндоган и Де Брюйне.

Как все это было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Манчестер Сити” – “РБ Лейпциг” 7:0

(первый матч 1:1)

Голы: Холанд 22, Холанд 24, Холанд 45+2, Гюндоган 49, Холанд 54, Холанд 57, Де Брюйне 90+2