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Haaland's song. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Haaland's song. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Манчестер Сити с хоккейным счетом просто уничтожил РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ничьей в Германии (1:1) Сити поиздевался над немцами со счетом 7:0.

5 голов забил Холанд, еще два добавили Гюндоган и Де Брюйне.

Как все это было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Манчестер Сити” – “РБ Лейпциг” 7:0

(первый матч 1:1)

Голы: Холанд 22, Холанд 24, Холанд 45+2, Гюндоган 49, Холанд 54, Холанд 57, Де Брюйне 90+2

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне РБ Лейпциг
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