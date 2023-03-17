Но умнице фортуне ей богу не до вас. Арсенал – Спортинг 1:1, пен. 3:5. Видео голов и обзор матча

После выездной ничьей 2:2 лондонский Арсенал с Зинченко в стартовом составе принимал Спортинг.

И все начиналось для канониров хорошо, первый забитый гол, однако затем фортуна повернулась лицом к португальской команде.

Гол с центра поля, серия пенальти – ив итоге, Спортинг идет дальше.

Впрочем, может для Арсенала в свете борьбы за титул АПЛ не такой уж и плохой результат.

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Спортинг” 1:1, пен. 3:5 (первый матч – 2:2)

Голы: Джака 19 – Гонсалвеш 62