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Но умнице фортуне ей богу не до вас. Арсенал – Спортинг 1:1, пен. 3:5. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Но умнице фортуне ей богу не до вас. Арсенал – Спортинг 1:1, пен. 3:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После выездной ничьей 2:2 лондонский Арсенал с Зинченко в стартовом составе принимал Спортинг.

И все начиналось для канониров хорошо, первый забитый гол, однако затем фортуна повернулась лицом к португальской команде.

Гол с центра поля, серия пенальти – ив итоге, Спортинг идет дальше.

Впрочем, может для Арсенала в свете борьбы за титул АПЛ не такой уж и плохой результат.

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Спортинг” 1:1, пен. 3:5 (первый матч – 2:2)

Голы: Джака 19 – Гонсалвеш 62

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон)
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