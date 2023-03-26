Сенсационный герой. Испания - Норвегия 3:0. Видео голов и обзор матча

Норвегия дала Испании настоящий бой на ее поле даже без травмированного Эрлинга Холанда. Моменты постоянно возникали у ворот Кепы, и кто знает, как бы все повернулось, если бы не Хоселу?

32-летний дебютант сборной оформил дубль в течение пяти минут после выхода на поле. Фантастика! У Испании богатейшая футбольная история, но такого она еще не видела.

Отбор на Евро-2024. Малага. "Росаледа"

Испания - Норвегия - 3:0

Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85