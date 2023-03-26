  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Сенсационный герой. Испания - Норвегия 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Сенсационный герой. Испания - Норвегия 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Как Хоселу добил скандинавов

Сенсационный герой. Испания - Норвегия 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images

Новина українською

Норвегия дала Испании настоящий бой на ее поле даже без травмированного Эрлинга Холанда. Моменты постоянно возникали у ворот Кепы, и кто знает, как бы все повернулось, если бы не Хоселу?

32-летний дебютант сборной оформил дубль в течение пяти минут после выхода на поле. Фантастика! У Испании богатейшая футбольная история, но такого она еще не видела.

Отбор на Евро-2024. Малага. "Росаледа"

Испания - Норвегия - 3:0

Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

По теме
yellow-arrow
Шотландия – Кипр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Германия - Перу: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Легионер Кривбасса забил эффектный гол в ворота Алжира - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Норвегия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде