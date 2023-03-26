Сенсационный герой. Испания - Норвегия 3:0. Видео голов и обзор матча
Как Хоселу добил скандинавов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images
Норвегия дала Испании настоящий бой на ее поле даже без травмированного Эрлинга Холанда. Моменты постоянно возникали у ворот Кепы, и кто знает, как бы все повернулось, если бы не Хоселу?
32-летний дебютант сборной оформил дубль в течение пяти минут после выхода на поле. Фантастика! У Испании богатейшая футбольная история, но такого она еще не видела.
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Испания - Норвегия - 3:0
Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85
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