Пока еще не середняк. Люксембург - Португалия 0:6. Видео голов и обзор матча

Люксембург много хвалили последнее время и в основном по делу, но сегодня против Португалии команда Люка Хольца провалилась начисто. Ее забросали банальными навесами!

Все было плохо настолько, что даже маленький Бернарду Силва забил после подачи с центра поля, представляете? Рано еще записывать Люксембург в середняки. Ну, а Португалия легко возглавила группу - впрочем, никто другого и не ожидал.

Отбор на Евро-2024. Люксембург. "Стад де Люксембург"

Люксембург - Португалия - 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Жоау Феликс, 15, Бернарду Силва, 18, Отавиу, 77, Рафаэл Леау, 88