Пока еще не середняк. Люксембург - Португалия 0:6. Видео голов и обзор матча
Забросали навесами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar
Люксембург много хвалили последнее время и в основном по делу, но сегодня против Португалии команда Люка Хольца провалилась начисто. Ее забросали банальными навесами!
Все было плохо настолько, что даже маленький Бернарду Силва забил после подачи с центра поля, представляете? Рано еще записывать Люксембург в середняки. Ну, а Португалия легко возглавила группу - впрочем, никто другого и не ожидал.
Отбор на Евро-2024. Люксембург. "Стад де Люксембург"
Люксембург - Португалия - 0:6
Голы: Роналду, 9, 31, Жоау Феликс, 15, Бернарду Силва, 18, Отавиу, 77, Рафаэл Леау, 88
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