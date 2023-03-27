  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Пока еще не середняк. Люксембург - Португалия 0:6. Видео голов и обзор матча
В тренде

Пока еще не середняк. Люксембург - Португалия 0:6. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Забросали навесами

Пока еще не середняк. Люксембург - Португалия 0:6. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar

Новина українською

Люксембург много хвалили последнее время и в основном по делу, но сегодня против Португалии команда Люка Хольца провалилась начисто. Ее забросали банальными навесами!

Все было плохо настолько, что даже маленький Бернарду Силва забил после подачи с центра поля, представляете? Рано еще записывать Люксембург в середняки. Ну, а Португалия легко возглавила группу - впрочем, никто другого и не ожидал.

Отбор на Евро-2024. Люксембург. "Стад де Люксембург"

Люксембург - Португалия - 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Жоау Феликс, 15, Бернарду Силва, 18, Отавиу, 77, Рафаэл Леау, 88

По теме
yellow-arrow
Оставили Украину позади. Мальта - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Роналду во втором матче за сборную Португалии сделал дубль. ВИДЕО голов
yellow-arrow
Англия – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Люксембург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде