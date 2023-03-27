Оставили Украину позади. Мальта - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча
Управились за полчаса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Италия впервые победила в отборе на Евро-2024. На два сухих гола Мальте ей понадобилось всего-то полчаса.
Отмечаем, что во втором кряду матче "Скуадры Адзурры" забил ориундо Матео Ретеги, который родился и играет в Аргентине. Ну, и еще победа Италии означает, что с нулем очков в группе помимо Мальты осталась только Украина.
Отбор на Евро-2024. Та’Кали. "Национальный стадион"
Мальта - Италия - 0:2
Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27
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