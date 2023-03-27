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Оставили Украину позади. Мальта - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Управились за полчаса

Оставили Украину позади. Мальта - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa

Новина українською

Италия впервые победила в отборе на Евро-2024. На два сухих гола Мальте ей понадобилось всего-то полчаса.

Отмечаем, что во втором кряду матче "Скуадры Адзурры" забил ориундо Матео Ретеги, который родился и играет в Аргентине. Ну, и еще победа Италии означает, что с нулем очков в группе помимо Мальты осталась только Украина.

Отбор на Евро-2024. Та’Кали. "Национальный стадион"

Мальта - Италия - 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27

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В статье: Италия Мальта
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