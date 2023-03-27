Польша - Албания: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Битва претендентов на выход из группы
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 марта, в отборочной группе Е к Евро-2024 сыграют Польша и Алабания.
Первый тур албанцы пропускали, а вот Польша со счетом 1:3 проиграла Чехии.
Таким образом, формально играют аутсайдеры группы, однако потенциально – борцы за путевку. В любом случае, матч ожидается боевой и интересный.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Отбор на Евро-2024
28 марта. Начало в 21:45
Польша - Албания
Трансляция – MEGOGO
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На Уэмбли Украина выглядела обреченно и беззубо. Виноваты все по цепочке, но начинать стоит "с головы"
- Островки надежды в море безликости: о тех игроках сборной Украины, кто не провалил матч с Англией
- Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев
- Провалили концовку тайма. Украина пропустила от Англии два гола за три минуты. ВИДЕО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Новости по теме
- 22:17 Зарубежные Чехия забила дважды в ворота Польше за первые 3 минуты матча. Это первый поединок Сантуша у руля бело-красных
- 00:23 Прогнозы на футбол Дебют Сантуша. Чехия – Польша. Анонс и прогноз матча отбора на Евро 24.03.2023
- 09:48 Украинские Уже и Украина. Еще семь стран прекратили для себя евросезон 2022/23
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн