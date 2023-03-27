Польша - Албания: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Сегодня, 27 марта, в отборочной группе Е к Евро-2024 сыграют Польша и Алабания.

Первый тур албанцы пропускали, а вот Польша со счетом 1:3 проиграла Чехии.

Таким образом, формально играют аутсайдеры группы, однако потенциально – борцы за путевку. В любом случае, матч ожидается боевой и интересный.

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Отбор на Евро-2024

28 марта. Начало в 21:45

Польша - Албания

Трансляция – MEGOGO