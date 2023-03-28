Должен выгонять ублюдка со своей земли. Интервью с "Чотким пацей" Иваном Мартыновым, который защищает Украину

Многие помнят парня из Ривного, который когда-то стал героем мема "это реально мерзость". Ивану Мартынову уже тридцать лет, он защищает Украину на Донбассе.

Проект "Український Свідок" опубликовал интервью с Иваном.

Он принимал непосредственное участие в Революции Достоинства, сражался с "беркутовцами", получил травму руки, попал в СИЗО - Ивану грозило от 8 до 15 лет за "совершение массовых беспорядков". Но его отпустили. После Евромайдана Иван вернулся в Ривне, где волонтерил. Именно тогда он и попал в объектив видеокамеры, сделавшей его знаменитым – парень отвечал на блиц-опрос.

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"Я такой бродвейный котик, бродил себе по городу по ночам. Нормальный босяк", - шутит о себе Иван.

И заодно вспоминает фейк, распространявшийся новостями и соцсетями в конце 2022 года - якобы он погиб на Запорожском направлении.

"Сижу я с ребятами на работе, а тут такая картина – меня похоронили. Вдруг был, быстро исчез", – говорит герой сюжета.

После волонтерства Иван решил получить подготовку боевого парамедика, дальше поехал с ребятами в Авдеевку, а первый боевой опыт получил под Соледаром. Официально Иван Мартынов в рядах ВСУ с 2016 года.

Парень признался, что вернувшись из АТО, начал пить. Не знал, как найти себя в городе, который стал для него совсем другим после пережитого опыта, да еще наложились тяжелые семейные обстоятельства. Отец военного – священник, но и он не всегда выдерживал эту ситуацию. "Папа выбегал из дома, говорил: "Сын, опомнись", - вспоминает тот период своей жизни Иван. - До того мы с отцом были как два кента. А когда я вернулся, то пять минут говорили, после чего могли пол дня не общаться".

Утром 24 февраля 2022 года Ивану позвонили из военкомата и сказали, чтобы собирался. Парень сложил рюкзак, за ним приехала машина и он не успел даже позавтракать.

"Моя работа теперь проста, - говорит военный. - Я должен сделать так, чтобы никто из них не прошел дальше. Косок за куском выгонять ублюдков из своего дома, со своей земли".

Сравнивая полномасштабную войну и АТО, говорит так: Теперь все очень быстро происходит. Сейчас ты ешь с побратимами горячую кружку "Мивины", отходишь отработать - вдруг прилет. И все, больше он тебе с утра не скажет: "Что ты, привет, п***юк".

"Бог забирает лучших, им там сто пудов лучше, чем здесь, – говорит герой видео. – Они давным-давно заслужили быть в лучших условиях".