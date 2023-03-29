Провал Красной фурии. Шотландия - Испания 2:0. Видео голов и обзор матча
Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol
Испания во втором матче подряд сыграла слабо, и если норвежцев повезло победить, то сегодня удача отвернулась от команды Луиса де ла Фуэнте.
Ставка тренера испанцев на нетоповых игроков провалилась, команда не была похожа сама на себя. В то же время у шотландцев нашелся герой - это Скотт Мактоминей из "МЮ" оформил дубль и принес своим самую громкую победу за последние годы.
2-й тур отбора на Евро-2024. Глазго. "Хэмпден Парк"
Шотландия - Испания 2:0
Голы: Мактоминей, 7, 51
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