Знак качества. Турция - Хорватия 0:2. Видео голов и обзор матча

Хорватия, переживающая лучшие годы в своей футбольной истории, быстро оправилась после неудачи с Уэльсом (1:1) и всухую одолела Турцию на ее же поле.

Хозяева очень старались - лезли в дриблинг, выигрывали много единоборств, сражались за владение и часто пробивали издали, но у них не было эффективности, а вот у Матео Ковачича из "Челси" она оказалась на месте. Это и называют "класс".

2-й тур отбора на Евро-2024. Бурса. "Бююкшехир Беледийе"

Турция - Хорватия - 0:2

Голы: Ковачич, 20, 45+4