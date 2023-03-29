  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Знак качества. Турция - Хорватия 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Знак качества. Турция - Хорватия 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Гранд победил середняка

Знак качества. Турция - Хорватия 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yilmaz/Anadolu Agency

Новина українською

Хорватия, переживающая лучшие годы в своей футбольной истории, быстро оправилась после неудачи с Уэльсом (1:1) и всухую одолела Турцию на ее же поле.

Хозяева очень старались - лезли в дриблинг, выигрывали много единоборств, сражались за владение и часто пробивали издали, но у них не было эффективности, а вот у Матео Ковачича из "Челси" она оказалась на месте. Это и называют "класс".

2-й тур отбора на Евро-2024. Бурса. "Бююкшехир Беледийе"

Турция - Хорватия - 0:2

Голы: Ковачич, 20, 45+4

По теме
yellow-arrow
Провал Красной фурии. Шотландия - Испания 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Турция - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Шотландия - Испания: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Турция Хорватия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде