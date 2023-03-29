Знак качества. Турция - Хорватия 0:2. Видео голов и обзор матча
Гранд победил середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yilmaz/Anadolu Agency
Хорватия, переживающая лучшие годы в своей футбольной истории, быстро оправилась после неудачи с Уэльсом (1:1) и всухую одолела Турцию на ее же поле.
Хозяева очень старались - лезли в дриблинг, выигрывали много единоборств, сражались за владение и часто пробивали издали, но у них не было эффективности, а вот у Матео Ковачича из "Челси" она оказалась на месте. Это и называют "класс".
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Турция - Хорватия - 0:2
Голы: Ковачич, 20, 45+4
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