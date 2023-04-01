Шедевр, удаление, пенальти и не лучший Цыганков. Жирона - Эспаньол 2:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" добыла тяжелую и очень важную победу в "малом" дерби Каталонии, после которой ее уже неудобно называть претендентом на вылет.

В этом поединке было все - и идеальные удары, и грубость, и нервы, и судейские странности. Для полного счастья не хватило лишь результативных действий от Виктора Цыганкова, который был активен, но не более того.

27-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Эспаньол" - 2:1

Голы: Арнау, 53, Стуани, 88 (с пенальти) - Брейтуэйт, 74