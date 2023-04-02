Слишком просто. Эльче - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
Тренировка, а не официальный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images
Лидер чемпионата даже в неосновном составе разбил аутсайдера, сэкономив силы на Класико против "Реала" в Кубке короля, которое пройдет в среду.
По матчу даже говорить особо нечего - это была как будто не официальная игра, а спарринг. "Эльче" сопротивлялся лишь до определенного момента. Стоило "Барсе" чуть надавить - и голы посыпались, как из рога изобилия.
27-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Барселона" - 0:4
Голы: Левандовский, 20, 66, Фати, 56, Ферран Торрес, 70
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