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Слишком просто. Эльче - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Тренировка, а не официальный поединок

Слишком просто. Эльче - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

Новина українською

Лидер чемпионата даже в неосновном составе разбил аутсайдера, сэкономив силы на Класико против "Реала" в Кубке короля, которое пройдет в среду.

По матчу даже говорить особо нечего - это была как будто не официальная игра, а спарринг. "Эльче" сопротивлялся лишь до определенного момента. Стоило "Барсе" чуть надавить - и голы посыпались, как из рога изобилия.

27-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Барселона" - 0:4

Голы: Левандовский, 20, 66, Фати, 56, Ферран Торрес, 70

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В статье: Барселона Эльче
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