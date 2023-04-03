Мбаппе не помог, а Месси засвистали. ПСЖ - Лион 0:1. Видео гола и обзор матча

После вылета из Лиги чемпионов "ПСЖ" ожидаемо бросил играть, его результаты обвалились. Сегодняшнее фиаско лишь подчеркнуло убогую форму лидера.

Месси и Мбаппе отыграли полный матч, но Лео заработал лишь свист от парижских фанатов. "Лион", идущий на 9-м месте, смотрелся не хуже, создал пару удобных шансов и не реализовал пенальти, прежде чем забил победный мяч.

29-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Лион" - 0:1

Гол: Барколя, 56