Мбаппе не помог, а Месси засвистали. ПСЖ - Лион 0:1. Видео гола и обзор матча
Большая сенсация в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency
После вылета из Лиги чемпионов "ПСЖ" ожидаемо бросил играть, его результаты обвалились. Сегодняшнее фиаско лишь подчеркнуло убогую форму лидера.
Месси и Мбаппе отыграли полный матч, но Лео заработал лишь свист от парижских фанатов. "Лион", идущий на 9-м месте, смотрелся не хуже, создал пару удобных шансов и не реализовал пенальти, прежде чем забил победный мяч.
29-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Лион" - 0:1
Гол: Барколя, 56
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