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Мбаппе не помог, а Месси засвистали. ПСЖ - Лион 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Большая сенсация в Лиге 1

Мбаппе не помог, а Месси засвистали. ПСЖ - Лион 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency

Новина українською

После вылета из Лиги чемпионов "ПСЖ" ожидаемо бросил играть, его результаты обвалились. Сегодняшнее фиаско лишь подчеркнуло убогую форму лидера.

Месси и Мбаппе отыграли полный матч, но Лео заработал лишь свист от парижских фанатов. "Лион", идущий на 9-м месте, смотрелся не хуже, создал пару удобных шансов и не реализовал пенальти, прежде чем забил победный мяч.

29-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Лион" - 0:1

Гол: Барколя, 56

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В статье: Лион Пари Сен-Жермен (Париж)
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