Историчный разгром. Барселона - Реал 0:4. Видео голов и обзор матча

"Реал" эффектно реабилитировался после домашних 0:1 и буквально уничтожил "Барсу" на ее же поле.

Да, каталонцы были ослаблены многочисленными травмами, но это их проблемы. История запомнит не это, а выдающуюся игру Карима Бензема, который сегодня оформил 3+1. Так он на второй подряд Золотой мяч замахнется, честное слово!

1/2 финала Кубка короля, ответный матч. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Мадрид" - 0:4

Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 (с пенальти), 81