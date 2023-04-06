Историчный разгром. Барселона - Реал 0:4. Видео голов и обзор матча
Мадрид красиво вышел в финал Кубка короля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Реал" эффектно реабилитировался после домашних 0:1 и буквально уничтожил "Барсу" на ее же поле.
Да, каталонцы были ослаблены многочисленными травмами, но это их проблемы. История запомнит не это, а выдающуюся игру Карима Бензема, который сегодня оформил 3+1. Так он на второй подряд Золотой мяч замахнется, честное слово!
1/2 финала Кубка короля, ответный матч. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал Мадрид" - 0:4
Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 (с пенальти), 81
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