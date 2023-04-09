Фактор Месси. Ницца - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Непростая и важная победа Парижа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"ПСЖ" обыграл "Ниццу" в матче, где у него было два героя. Первый - Джиджи Доннарумма, который сделал массу крутых сэйвов; второй - Лео Месси, оформивший дежурные гол плюс пас.
Вдвоем они подтащили Париж еще ближе к титулу - отрыв от "Ланса" вырос до 6 очков. Касательно "Ниццы", то она доказала, что неслучайно не проигрывала в последних 12 турах. Умная, быстрая и опасная команда; все у нее впереди.
30-й тур Лиги 1. Ницца. "Альянц Ривьера"
"Ницца" - "ПСЖ" - 0:2
Голы: Месси, 26, Рамос, 76
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