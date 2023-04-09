Какой же топ Чуквезе! Реал Мадрид - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча
Великий матч нигерийца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Лидер "Вильярреала" Самуэль Чуквезе выдал нечто невероятное на поле "Реала". Два красивых гола, ассист на Моралеса, уйма острых проходов и финтов - все ему удавалось.
Под напором нигерийца неосновной состав "Реала" не устоял. Лишь Винисиус пытался отвечать, а вот другие подкачали. Похоже, все мысли Мадрида уже не о Ла Лиге, а о "Челси" и ЛЧ.
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"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 2:3
Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус, 48 - Чуквезе, 39, 80, Моралес, 70
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