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Какой же топ Чуквезе! Реал Мадрид - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Великий матч нигерийца

Какой же топ Чуквезе! Реал Мадрид - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

Лидер "Вильярреала" Самуэль Чуквезе выдал нечто невероятное на поле "Реала". Два красивых гола, ассист на Моралеса, уйма острых проходов и финтов - все ему удавалось.

Под напором нигерийца неосновной состав "Реала" не устоял. Лишь Винисиус пытался отвечать, а вот другие подкачали. Похоже, все мысли Мадрида уже не о Ла Лиге, а о "Челси" и ЛЧ.

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"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 2:3

Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус, 48 - Чуквезе, 39, 80, Моралес, 70

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал
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