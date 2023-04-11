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Цыганков не забил из-за жадности. Барселона - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча

Видео
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Лидер чемпионата разочаровал

Цыганков не забил из-за жадности. Барселона - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

Очень, очень слабое дерби в исполнении лидера Ла Лиги, чей резерв не выдерживает никакой критики. Рафинья, Фати, Роберто и Кессье почти ничего не создали у ворот "Жироны", которая до этого пропускала в 26 из 27 туров!

Более того, "Барса" могла и проиграть, если бы Кастельянос не был так жаден и отпасовал Цыганкову на пустые ворота. Катастрофичное решение, лишившее украинца и всю "Жирону" легкого гола.

28-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Жирона" - 0:0

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В статье: Барселона Жирона
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