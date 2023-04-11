Цыганков не забил из-за жадности. Барселона - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча

Очень, очень слабое дерби в исполнении лидера Ла Лиги, чей резерв не выдерживает никакой критики. Рафинья, Фати, Роберто и Кессье почти ничего не создали у ворот "Жироны", которая до этого пропускала в 26 из 27 туров!

Более того, "Барса" могла и проиграть, если бы Кастельянос не был так жаден и отпасовал Цыганкову на пустые ворота. Катастрофичное решение, лишившее украинца и всю "Жирону" легкого гола.

28-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Жирона" - 0:0