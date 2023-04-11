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Манчестер Сити - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Видео
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Лига чемпионов возвращается

Манчестер Сити - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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Новина українською

Лига чемпионов возвращается! Сегодня, 11 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала, и главный матч дня, если не всего раунда – противостояние "Манчестер Сити" и "Баварии".

Топовый матч топовых команд в Манчестере. Обе команды на ходу, так что поединок ожидается крайне интересный. Конечно, это только первый поединок, но многое в итоговых раскладах будет ясно уже сегодня.

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Начало матча – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч. 11.04.2023

"Манчестер Сити" 22:00 "Бавария"

Манчестер. "Сити оф Манчестер "

Трансляция матча
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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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