Орлы не взлетели. Бенфика – Интер 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Бенфика" принимала "Интер".
Первый тайм немного лучше провел "Интер", хоть и без серьезных голевых претензий.
А вот сразу же после перерыва итальянцы все-таки открыли счет – Бастони классно вырезал с фланга и не самый высокий Барелла идеально подрезал головой.
Ну а в концовке матча Жоау Марио зачем-то очень высоко махал руками при подаче с фланга, зацепил мяч и привез пенальти, который и реализовал Лукаку.
Голы: Барелла (51) Лукаку (82, пен)
Обзор матча:
Гол Бареллы:
Гол Лукаку:
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