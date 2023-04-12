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Орлы не взлетели. Бенфика – Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Орлы не взлетели. Бенфика – Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Бенфика" принимала "Интер".

Первый тайм немного лучше провел "Интер", хоть и без серьезных голевых претензий.

А вот сразу же после перерыва итальянцы все-таки открыли счет – Бастони классно вырезал с фланга и не самый высокий Барелла идеально подрезал головой.

Ну а в концовке матча Жоау Марио зачем-то очень высоко махал руками при подаче с фланга, зацепил мяч и привез пенальти, который и реализовал Лукаку.

"Бенфика" – "Интер" 0:2

Голы: Барелла (51) Лукаку (82, пен)

Обзор матча:

Гол Бареллы:

Гол Лукаку:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан)
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