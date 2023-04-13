  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Итальянская история. Милан – Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

Итальянская история. Милан – Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Итальянская история. Милан – Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Милан и Наполи провели свой первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наполи без Осимена лучше начал, но Милан выждал свое, а в концовке первого тайма провел любимую контру, которую завершил Беннасер.

1:0 к перерыву. Во втором тайме "Наполи" так и не отыгрался, оставив разборки на ответный матч.

Милан – Наполи 1:0

Гол: Беннасер (41)

Гол Беннасера:

Обзор матча:

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Милан открыл счет в матче с Наполи - ВИДЕО
yellow-arrow
Милан - Наполи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Реал - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде