Итальянская история. Милан – Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча

Милан и Наполи провели свой первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наполи без Осимена лучше начал, но Милан выждал свое, а в концовке первого тайма провел любимую контру, которую завершил Беннасер.

1:0 к перерыву. Во втором тайме "Наполи" так и не отыгрался, оставив разборки на ответный матч.

Милан – Наполи 1:0

Гол: Беннасер (41)

Гол Беннасера:

Обзор матча: