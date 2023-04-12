Милан – Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Милан и Наполи проводят свой первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Наполи без Осимена лучше начал, но Милан выждал свое, а в концовке первого тайма провел любимую контру, которую завершил Беннасер.
1:0 к перерыву.
Милан – Наполи 1:0
Гол: Беннасер (41)
Гол Беннасера:
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