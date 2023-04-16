Удаление решило все. ПСЖ - Ланс 3:1. Видео голов и обзор матча
Конкурентного матча не получилось
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tnani Badreddine/DeFodi Images
"Ланс" идет вторым в таблице, и этот поединок был для него последним шансом зацепиться за чемпионскую гонку, однако все испортил опорник Абдул Самед, который уже на 18-й минуте прямой ногой наступил на голеностоп Хакими.
Вдесятером у гостей не было никаких шансов, и Париж забил трижды всего за неполные 10 минут - солировал Мбаппе, а подыгрывали ему Витинья и Месси.
31-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Ланс" - 3:1
Голы: Мбаппе, 31, Витинья, 37, Месси, 40 - Франковский, 60 (с пенальти)
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