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Удаление решило все. ПСЖ - Ланс 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Конкурентного матча не получилось

Удаление решило все. ПСЖ - Ланс 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tnani Badreddine/DeFodi Images

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"Ланс" идет вторым в таблице, и этот поединок был для него последним шансом зацепиться за чемпионскую гонку, однако все испортил опорник Абдул Самед, который уже на 18-й минуте прямой ногой наступил на голеностоп Хакими.

Вдесятером у гостей не было никаких шансов, и Париж забил трижды всего за неполные 10 минут - солировал Мбаппе, а подыгрывали ему Витинья и Месси.

31-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Ланс" - 3:1

Голы: Мбаппе, 31, Витинья, 37, Месси, 40 - Франковский, 60 (с пенальти)

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Ланс
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