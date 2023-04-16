Это точно будущий чемпион? Хетафе - Барселона 0:0. Видео главных моментов матча

"Барселона" не победила и даже не забила в третьем поединке подряд - и это сложно назвать случайностью. Да, каталонцы создали 3-4 удобных шанса, даже штанги обстукали, но общее впечатление от их игры гнетущее.

У Левандовского обвалилась реализация, Рафинья разучился обыгрывать, Бускетс - двигать мяч, а Фати и Ферран - это просто обнять и плакать. Из хорошего - только 11 очков гандикапа над "Реалом", добытых намного раньше.

29-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Барселона" - 0:0