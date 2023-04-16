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Гризманн решает. Атлетико - Альмерия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Шестая кряду победа "Матрасников"

Гризманн решает. Атлетико - Альмерия 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Новина українською

"Атлетико" набрал отменный ход и почти не заметил дома скромную "Альмерию".

Только пижонство и невезение не позволили "Матрасникам" выиграть крупно, ведь моментов у них было море. Корреа, Карраско, Льоренте - все могли оформить по дублю, но в итоге получилось только у Гризманна. Ну, на то он и лидер.

29-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Альмерия" - 2:1

Голы: Гризманн, 5, 43 - Хименес, 37 (автогол)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альмерия
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