Гризманн решает. Атлетико - Альмерия 2:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" набрал отменный ход и почти не заметил дома скромную "Альмерию".

Только пижонство и невезение не позволили "Матрасникам" выиграть крупно, ведь моментов у них было море. Корреа, Карраско, Льоренте - все могли оформить по дублю, но в итоге получилось только у Гризманна. Ну, на то он и лидер.

29-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Альмерия" - 2:1

Голы: Гризманн, 5, 43 - Хименес, 37 (автогол)