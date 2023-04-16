Гризманн решает. Атлетико - Альмерия 2:1. Видео голов и обзор матча
Шестая кряду победа "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Атлетико" набрал отменный ход и почти не заметил дома скромную "Альмерию".
Только пижонство и невезение не позволили "Матрасникам" выиграть крупно, ведь моментов у них было море. Корреа, Карраско, Льоренте - все могли оформить по дублю, но в итоге получилось только у Гризманна. Ну, на то он и лидер.
29-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Альмерия" - 2:1
Голы: Гризманн, 5, 43 - Хименес, 37 (автогол)
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