Наполи - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянское противостояние в ¼ финала Лиги чемпионов. Наполи в ответном матче принимал Милан.
После поражения в первом матче 0:1 Неаполь активно начал, имел подходы, но свои шансы не реализовал.
Ну а Милан постепенно отжал пружину – сначала Жиру не забил пенальти, а в самой концовке первого тайма забил после классного быстрого прохода Леау.
Наполи – Милан 1:0
Гол: Жиру (43)
Гол Жиру:
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