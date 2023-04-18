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Наполи - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Наполи - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянское противостояние в ¼ финала Лиги чемпионов. Наполи в ответном матче принимал Милан.

После поражения в первом матче 0:1 Неаполь активно начал, имел подходы, но свои шансы не реализовал.

Ну а Милан постепенно отжал пружину – сначала Жиру не забил пенальти, а в самой концовке первого тайма забил после классного быстрого прохода Леау.

Наполи – Милан 1:0

Гол: Жиру (43)

Гол Жиру:

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В статье: Наполи (Неаполь) Милан
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