Наполи - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Итальянское противостояние в ¼ финала Лиги чемпионов. Наполи в ответном матче принимал Милан.

После поражения в первом матче 0:1 Неаполь активно начал, имел подходы, но свои шансы не реализовал.

Ну а Милан постепенно отжал пружину – сначала Жиру не забил пенальти, а в самой концовке первого тайма забил после классного быстрого прохода Леау.

Наполи – Милан 1:0

Гол: Жиру (43)

Гол Жиру: