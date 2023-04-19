Интер - Бенфика 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.

После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

К концу первого тайма лиссабонцы смогли сравнять счет, но после перерыва Интер снова вышел вперед - Лаутаро Мартинес замкнул классную атаку.

Интер - Бенфика 3:2

Голы: Барелла (14), Мартинес (65), Корреа (78) - Аурснес (38)

Гол Бареллы:

Гол Аурснеса:

Гол Мартинеса:

Гол Корреа: