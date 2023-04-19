Интер - Бенфика 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.
После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.
К концу первого тайма лиссабонцы смогли сравнять счет, но после перерыва Интер снова вышел вперед - Лаутаро Мартинес замкнул классную атаку.
Интер - Бенфика 3:2
Голы: Барелла (14), Мартинес (65), Корреа (78) - Аурснес (38)
Гол Бареллы:
Гол Аурснеса:
Гол Мартинеса:
Гол Корреа:
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