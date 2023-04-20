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Вперед, к миланскому дерби. Интер - Бенфика 3:3. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Вперед, к миланскому дерби. Интер - Бенфика 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.

После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

К концу первого тайма лиссабонцы смогли сравнять счет, но после перерыва Интер снова вышел вперед - Лаутаро Мартинес замкнул классную атаку.

Португальцы смогли сквитать гол в концовке первого тайма, но во втором Интер фактически снял вопросы, забив два.

В самом концовке тайма хозяева расслабился, лиссабонцы смогли отыграть даже два мяча, но это лишь иллюзия. 3:3.

Дальше идет Интер, который в полуфинале сразится в дерби с Миланом.

Интер - Бенфика 3:3

Голы: Барелла (14), Мартинес (65), Корреа (78) - Аурснес (38), Антониу Силва (86), Муса (90+5)

Обзор матча:

Гол Бареллы:

Гол Аурснеса:

Гол Мартинеса:

Гол Корреа:

Гол Антониу Силвы:

Гол Мусы:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан)
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