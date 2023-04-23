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Слишком легко. Реал Мадрид - Сельта 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Гости даже не сопротивлялись

Слишком легко. Реал Мадрид - Сельта 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

Новина українською

"Реал" приблизился к "Барсе" на расстояние 8 очков, забив два типичных для себя гола в ворота "Сельты".

Все знают, что Винисиус убегает по флангу, а Милитао круто подключается на стандарты, но "Кельты" не справились ни с тем, ни с другим. Да и вообще вся игра "Сельты" выглядела обреченно - она словно проиграла еще до выхода на поле. Ну нельзя же так!

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"Реал Мадрид" - "Сельта" - 2:0

Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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