Слишком легко. Реал Мадрид - Сельта 2:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" приблизился к "Барсе" на расстояние 8 очков, забив два типичных для себя гола в ворота "Сельты".

Все знают, что Винисиус убегает по флангу, а Милитао круто подключается на стандарты, но "Кельты" не справились ни с тем, ни с другим. Да и вообще вся игра "Сельты" выглядела обреченно - она словно проиграла еще до выхода на поле. Ну нельзя же так!

30-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Сельта" - 2:0

Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48