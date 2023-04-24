На кураже после МЮ. Севилья - Вильярреал 2:1. Видео голов и обзор матча
Возрождение "Нервиона" продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Севилья" после разгрома "МЮ" в Лиге Европы на морально-волевых выгрызла победу в сложном матче против "Вильярреала".
"Нервион" имел игровое преимущество на старте матча, но дальше сказалась усталость, и "Подводники" заметно поддавливали. Наверное, ничья была бы справедливым исходом, но в конце матча гости не накрыли при подаче Юсефа Эн-Несири…
30-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Вильярреал" - 2:1
Голы: Рафа Мир, 34, Эн-Несири, 90+3 - Пау Торрес, 55
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