На кураже после МЮ. Севилья - Вильярреал 2:1. Видео голов и обзор матча

"Севилья" после разгрома "МЮ" в Лиге Европы на морально-волевых выгрызла победу в сложном матче против "Вильярреала".

"Нервион" имел игровое преимущество на старте матча, но дальше сказалась усталость, и "Подводники" заметно поддавливали. Наверное, ничья была бы справедливым исходом, но в конце матча гости не накрыли при подаче Юсефа Эн-Несири…

30-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вильярреал" - 2:1

Голы: Рафа Мир, 34, Эн-Несири, 90+3 - Пау Торрес, 55