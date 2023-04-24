  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. На кураже после МЮ. Севилья - Вильярреал 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

На кураже после МЮ. Севилья - Вильярреал 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Возрождение "Нервиона" продолжается

На кураже после МЮ. Севилья - Вильярреал 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Севилья" после разгрома "МЮ" в Лиге Европы на морально-волевых выгрызла победу в сложном матче против "Вильярреала".

"Нервион" имел игровое преимущество на старте матча, но дальше сказалась усталость, и "Подводники" заметно поддавливали. Наверное, ничья была бы справедливым исходом, но в конце матча гости не накрыли при подаче Юсефа Эн-Несири…

30-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вильярреал" - 2:1

Голы: Рафа Мир, 34, Эн-Несири, 90+3 - Пау Торрес, 55

По теме
yellow-arrow
С развязкой на 93-й минуте. Ювентус - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 (серия пенальти 6:7). Видео обзор матча
yellow-arrow
Лион – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде