С развязкой на 93-й минуте. Ювентус - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

"Наполи" добыл победу над самым принципиальным соперником - помогли замены Лучано Спаллетти на последних минутах матча.

Против "Ювентуса" "сыграл" ВАР, но и сами туринцы не впечатлили. Касательно же "Наполи", то он может оформить Скудетто уже в следующем туре - между прочим, впервые с легендарных времен Диего Марадоны!

31-й тур Серии А. Турин. "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" - "Наполи" - 0:1

Гол: Распадори, 90+3