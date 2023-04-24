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С развязкой на 93-й минуте. Ювентус - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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"Партенопеи" празднуют

С развязкой на 93-й минуте. Ювентус - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

Новина українською

"Наполи" добыл победу над самым принципиальным соперником - помогли замены Лучано Спаллетти на последних минутах матча.

Против "Ювентуса" "сыграл" ВАР, но и сами туринцы не впечатлили. Касательно же "Наполи", то он может оформить Скудетто уже в следующем туре - между прочим, впервые с легендарных времен Диего Марадоны!

31-й тур Серии А. Турин. "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" - "Наполи" - 0:1

Гол: Распадори, 90+3

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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