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Горе Лунина, счастье Кастельяноса. Жирона - Реал 4:2. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Горе Лунина, счастье Кастельяноса. Жирона - Реал 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимала "Реал".

В стартовом составе "Жироны" вышел украинский вингер Виктор Цыганков, а в составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут занял украинский кипер Андрей Лунин.

Сам же матч начался очень интересно. Уже к 24-й минуте Кастельянос дважды огорчил Лунина. И если первый гол Андрей взять никак не мог, то второй пустил в "домик".

В конце первого тайма Винисиус один гол отыграл, но с началом второго тайма Кастельянос забил третий, а затем и четвертый.

Лукас Васкес под конец матча еще один гол скивтал, но на большее Реал не хватило.

Жирона – Реал 4:2

Голы: Кастельянос (12, 24, 46, 62) - Винисиус (34), Лукас Васкес (85)

Обзор матча:

Первый гол Кастельяноса:

Второй гол Кастельяноса:

Гол Винисиуса:

Третий гол Кастельяноса:

Четвертый гол Кастельяноса:

Гол Лукаса Васкеса:

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В статье: Реал (Мадрид) Жирона
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