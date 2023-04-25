Горе Лунина, счастье Кастельяноса. Жирона - Реал 4:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимала "Реал".
В стартовом составе "Жироны" вышел украинский вингер Виктор Цыганков, а в составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут занял украинский кипер Андрей Лунин.
Сам же матч начался очень интересно. Уже к 24-й минуте Кастельянос дважды огорчил Лунина. И если первый гол Андрей взять никак не мог, то второй пустил в "домик".
В конце первого тайма Винисиус один гол отыграл, но с началом второго тайма Кастельянос забил третий, а затем и четвертый.
Лукас Васкес под конец матча еще один гол скивтал, но на большее Реал не хватило.
Голы: Кастельянос (12, 24, 46, 62) - Винисиус (34), Лукас Васкес (85)
Обзор матча:
Первый гол Кастельяноса:
Второй гол Кастельяноса:
Гол Винисиуса:
Третий гол Кастельяноса:
Четвертый гол Кастельяноса:
Гол Лукаса Васкеса:
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