Жирона - Реал 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" примет "Реал".
В стартовом составе "Жироны" вышел украинский вингер Виктор Цыганков, а в составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут занял украинский кипер Андрей Лунин.
Сам же матч начался очень интересно. Уже к 24-й минуте Кастельянос дважды огорчил Лунина. И если первый гол Андрей взять никак не мог, то второй пустил в "домик".
В конце первого тайма Винисиус один гол отыграл, но с началом второго тайма Кастельянос забил третий.
Жирона – Реал 3:1
Голы: Кастельянос (12, 24, 46) - Винисиус (34)
Первый гол Кастельяноса:
Второй гол Кастельяноса:
Гол Винисиуса:
Третий гол Кастельяноса:
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