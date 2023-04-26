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До Реала рукой подать. Атлетико - Мальорка 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Эффектная победа "Матрасников"

До Реала рукой подать. Атлетико - Мальорка 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

Новина українською

"Атлетико" в одни ворота растоптал "Мальорку", выступая в своих самых ранних сине-белых цветах, которые команда использовала более 100 лет назад.

Голы получились как на подбор - есть на что посмотреть. Ну, и немаловажно, что благодаря победе "Матрасники" подобрались в таблице к "Реалу" на расстояние 2 очков. Второе место само по себе ничего не дает, но обойти соседа - что может быть приятнее в сезоне, где других целей не осталось?

31-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Мальорка" - 3:1

Голы: де Пауль, 45+2, Мората, 47, Карраско, 77 - Настасич, 20

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мальорка
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