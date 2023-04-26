До Реала рукой подать. Атлетико - Мальорка 3:1. Видео голов и обзор матча
Эффектная победа "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
"Атлетико" в одни ворота растоптал "Мальорку", выступая в своих самых ранних сине-белых цветах, которые команда использовала более 100 лет назад.
Голы получились как на подбор - есть на что посмотреть. Ну, и немаловажно, что благодаря победе "Матрасники" подобрались в таблице к "Реалу" на расстояние 2 очков. Второе место само по себе ничего не дает, но обойти соседа - что может быть приятнее в сезоне, где других целей не осталось?
31-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Мальорка" - 3:1
Голы: де Пауль, 45+2, Мората, 47, Карраско, 77 - Настасич, 20
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