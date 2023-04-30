Еще проще не бывает. Барселона - Бетис 4:0. Видео голов и обзор матча
Гости подставили самих себя
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu Agency
"Барселона" добыла одну из самых легких побед в сезоне. "Бетис" не создал ни единого момента и уже на 33-й минуте остался вдесятером из-за глупейшего фола.
В такой ситуации каталонцам не составило труда отгрузить сопернику 4 сухих гола. Все было так просто, что Хави даже рискнул выпустить 15-летнего вундеркинда из Ла Масии Ламина Ямаля. А почему нет? Чемпионство де-факто в кармане.
32-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Бетис" - 4:0
Голы: Кристенсен, 14, Левандовский, 36, Рафинья, 39, Гвидо Родригес, 82 (автогол)
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