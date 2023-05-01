  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Без Малиновского. Марсель - Осер 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Без Малиновского. Марсель - Осер 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Волевая победа

Без Малиновского. Марсель - Осер 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: om.fr

Новина українською

"Марсель" без травмированного Руслана Малиновского добыл сложную победу над борцом за выживание, который буквально костьми ложился на газоне "Велодрома".

Впрочем, одно дело старание, а другое - класс, верно? Ундер и Алексис Санчес все наглядно показали - и теперь провансальцы отстают в таблице от "ПСЖ" лишь на 5 очков.

33-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Осер" - 2:1

Голы: Ундер, 75, Санчес, 77 - Туре, 33

По теме
yellow-arrow
Оборона? Не, не слышали. Вальядолид - Атлетико 2:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Четыре игры без побед. Болонья - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Двусторонняя перестрелка. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Осер (Осер) Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде