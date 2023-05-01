Без Малиновского. Марсель - Осер 2:1. Видео голов и обзор матча

"Марсель" без травмированного Руслана Малиновского добыл сложную победу над борцом за выживание, который буквально костьми ложился на газоне "Велодрома".

Впрочем, одно дело старание, а другое - класс, верно? Ундер и Алексис Санчес все наглядно показали - и теперь провансальцы отстают в таблице от "ПСЖ" лишь на 5 очков.

33-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Осер" - 2:1

Голы: Ундер, 75, Санчес, 77 - Туре, 33