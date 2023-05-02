Хладнокровие Альбы. Барселона - Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча
Фестиваль нереализованных моментов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" в матче против неосновного состава "Осасуны" контролировала мяч 3/4 игрового времени, создала полтора десятка голевых возможностей, но могла и не выиграть.
Все из-за чудовищной реализации - даже с линии вратарской каталонцы умудрялись промахиваться, пока на поле не вышел 34-летний Жорди Альба и не показал, как надо забивать голы.
33-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Осасуна" - 1:0
Гол: Альба, 85
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