Хладнокровие Альбы. Барселона - Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барселона" в матче против неосновного состава "Осасуны" контролировала мяч 3/4 игрового времени, создала полтора десятка голевых возможностей, но могла и не выиграть.

Все из-за чудовищной реализации - даже с линии вратарской каталонцы умудрялись промахиваться, пока на поле не вышел 34-летний Жорди Альба и не показал, как надо забивать голы.

33-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Альба, 85