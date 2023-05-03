  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Сливочная капитуляция. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Сливочная капитуляция. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

И это даже не сенсация

Сливочная капитуляция. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" давно потерял шансы на чемпионство, поэтому поберег своих лидеров на субботний финал Кубка - и "Сосьедад" ему этого не простил.

Баски, борющиеся за место в ТОП-4, доминировали на протяжении всего матча и заслужено победили, реализовав даже меньше половины своих моментов. Сильва, Кубо, Серлот, Оярсабаль - сильно проявили себя сразу все. Такой "Сосьедад" ЛЧ не испортит, это 100%.

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85

По теме
yellow-arrow
Арсенал - Челси 3:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Хладнокровие Альбы. Барселона - Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Реал Сосьедад - Реал Мадрид: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде