Сливочная капитуляция. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" давно потерял шансы на чемпионство, поэтому поберег своих лидеров на субботний финал Кубка - и "Сосьедад" ему этого не простил.

Баски, борющиеся за место в ТОП-4, доминировали на протяжении всего матча и заслужено победили, реализовав даже меньше половины своих моментов. Сильва, Кубо, Серлот, Оярсабаль - сильно проявили себя сразу все. Такой "Сосьедад" ЛЧ не испортит, это 100%.

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85