Сливочная капитуляция. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча
И это даже не сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
"Реал" давно потерял шансы на чемпионство, поэтому поберег своих лидеров на субботний финал Кубка - и "Сосьедад" ему этого не простил.
Баски, борющиеся за место в ТОП-4, доминировали на протяжении всего матча и заслужено победили, реализовав даже меньше половины своих моментов. Сильва, Кубо, Серлот, Оярсабаль - сильно проявили себя сразу все. Такой "Сосьедад" ЛЧ не испортит, это 100%.
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"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 2:0
Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85
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