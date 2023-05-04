Тати всемогущий. Жирона - Мальорка 2:1. Видео голов и обзор матча
Команда Цыганкова стремится в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" победила третий раз кряду и сенсационно ворвалась в зону еврокубков. Если все так и закончится, новичок элиты выйдет в Лигу конференций!
Победа над "Мальоркой" легкой не была, но в решающую минуту на помощь Цыганкову и компании пришел аргентинский центрфорвард Тати Кастельянос, вколотивший настоящий слэм-данк через голову опекуна. Это было круто!
33-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Мальорка" - 2:1
Голы: Эспиноса, 45+2, Кастельянос, 84 - Мурики, 80 (с пенальти)
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