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Тати всемогущий. Жирона - Мальорка 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Команда Цыганкова стремится в еврокубки

Тати всемогущий. Жирона - Мальорка 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Жирона" победила третий раз кряду и сенсационно ворвалась в зону еврокубков. Если все так и закончится, новичок элиты выйдет в Лигу конференций!

Победа над "Мальоркой" легкой не была, но в решающую минуту на помощь Цыганкову и компании пришел аргентинский центрфорвард Тати Кастельянос, вколотивший настоящий слэм-данк через голову опекуна. Это было круто!

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"Жирона" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Эспиноса, 45+2, Кастельянос, 84 - Мурики, 80 (с пенальти)

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В статье: Мальорка Жирона
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