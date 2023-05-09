Реал - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном матче
Гости увереннее начали поединок, но хозяева постепенно отжали инициативу, а в концовке тайма Винисиус открыл счет классным ударом из-за пределов штарфной.
Реал - Манчестер Сити 1:0
Гол: Винисиус (36)
Гол Винисиуса:
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