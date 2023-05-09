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Реал - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео
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Видеообзор поединка

Реал - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Реал в Мадриде принимал Манчестер Сити.

Гости увереннее начали поединок, но хозяева постепенно отжали инициативу, а в концовке тайма Винисиус открыл счет классным ударом из-за пределов штарфной.

Реал - Манчестер Сити 1:0

Гол: Винисиус (36)

Гол Винисиуса:

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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