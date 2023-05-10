Милан - Интер. 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images
В рамках первого полуфинального матча
И старт матча для хозяев оказался просто ужасающим.
Уже на 8-й минуте Джеко забил первый мяч после углового, а еще через три минуты Мхитарян ворвался в зону, освободился от опеки и вколотил второй
Милан – Интер 0:2
Голы: Джеко (8), Мхитарян (11)
Гол Джеко:
Гол Мхитаряна:
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