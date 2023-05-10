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Милан - Интер. 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
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Видеообзор поединка

Милан - Интер. 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images

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В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов Милан на Сан-Сиро "принимал" Интер.

И старт матча для хозяев оказался просто ужасающим.

Уже на 8-й минуте Джеко забил первый мяч после углового, а еще через три минуты Мхитарян ворвался в зону, освободился от опеки и вколотил второй

Милан – Интер 0:2

Голы: Джеко (8), Мхитарян (11)

Гол Джеко:

Гол Мхитаряна:

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В статье: Интер (Милан) Милан
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